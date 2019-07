Ljubljana, 29. julija - Danes obeležujemo mednarodni dan tigrov, največjih mačk na svetu, ki na našem planetu živijo že več kot dva milijona let. Še v 19. stoletju jih je v Aziji in vzhodnem delu Evrope živelo okoli 100.000, danes pa jih živi samo še od 3800 do 5210 v majhnih in izoliranih populacijah, opozarjajo v ljubljanskem živalskem vrtu.