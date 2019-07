Turško ustavno sodišče razsodilo v prid akademikom, obsojenim zaradi podpisa peticije

Ankara, 26. julija - Turškim akademikom, ki so jih obsodili zaradi teroristične propagande, ker so podpisali peticijo proti turškim vojaškim operacijam proti Kurdom, so kršili pravice, je danes razsodilo turško ustavno sodišče. Zaradi peticije so obsodili 203 podpisnikov, še 578 pa jim sodijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.