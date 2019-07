Na cestah tudi ta vikend pričakovati gost promet

Ljubljana, 27. julija - Na cestah in mejnih prehodih je tudi ta konec tedna pričakovati zgoščen promet in zastoje, saj so se med drugim začele počitnice v delu Nemčije. Močno povečan promet je pričakovati predvsem z Gorenjske, na zahodno ljubljansko obvoznico proti Brezovici in naprej proti obali. Najbolj obremenjene bodo poti iz Avstrije proti Hrvaški in slovenski obali.