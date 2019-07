Kranjska Gora na treh parkiriščih uvedla parkirnino

Kranjska Gora, 28. julija - V kranjskogorski občini, kjer so bila parkirišča doslej brezplačna, so ta mesec uvedli plačevanje parkirnine na vstopni točki Topolino v Mojstrani, ob jezeru Jasna in pod žičnicami. Hkrati so uvedli brezplačne shuttle prevoze, s katerimi želijo ljudi spodbudi k uporabi javnih prevoznih sredstev.