Judoist Gomboc prvi dan velike nagrade v Zagrebu sedmi

Zagreb, 26. julija - Slovenski judoist Adrian Gomboc je prvi dan velike nagrade Zagreba osvojil sedmo mesto v kategoriji do 66 kg. Med slovenskimi tekmovalci so danes nastopili še Anja Štangar v kategoriji do 52 kg, Andraž Jereb do 66 kg in Matjaž Trbovc do 60 kg, ki pa so izpadli že v uvodnih bojih.