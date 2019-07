Ljubljana, 26. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare tovornega vozila zaprta vipavska hitra cesta Nova Gorica-Razdrto med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtem. Nesreči sta se zgodili tudi na severni ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Tomačevim proti Zadobrovi in na cesti Izola-Strunjan. Nastajajo zastoji.