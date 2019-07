Upočasnjena rast ameriškega BDP ni pokvarila vzdušja na newyorških borzah

New York, 26. julija - Newyorške borze so trgovalni dan začele v pozitivnem vzdušju. V središču zanimanja je sicer objava, da se je ameriško gospodarstvo v drugem četrtletju okrepilo za 2,1 odstotka. Četudi to glede na predhodno četrtletje predstavlja ohladitev rasti za odstotno točko, vlagatelji niso razočarani, saj so analitiki pričakovali, da bo rast še šibkejša.