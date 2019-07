Ljubljanska borza: Večina prometa z NLB

Ljubljana, 26. julija - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,49 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB. Te so se pocenile za tretjino odstotka. Zanimive so bile še delnice Krke, ki so pridobile 0,6 odstotka. Podražila se je tudi večina ostalih pomembnejših delnic, indeks SBI TOP pa je zrasel za pol odstotka.