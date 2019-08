Z Vivaldijem začetek 37. Festivala Radovljica

Radovljica, 10. avgusta - S koncerti Antonia Vivaldija in sodobnikov se bo danes v Radovljici začel tradicionalni, 37. Festival Radovljica. Ta daje poudarek starejši glasbi, pogosto izvajani na ustreznih zgodovinskih glasbilih, že vrsto leto pa v sporede vključuje tudi redko izvajano glasbo 19. in 20. stoletja. Na festivalu se bo do 25. avgusta zvrstilo deset koncertov.