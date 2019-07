Končan mednarodni sestanek o odlaganju radioaktivnih odpadkov

Ljubljana, 26. julija - V Ljubljani se je zaključil mednarodni sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja, ki se je začel v ponedeljek. Udeleženci iz 25 držav so med drugim razpravljali o delovanju skladišč radioaktivnih odpadkov. Stanje v Sloveniji na tem področju je dobro urejeno, so sporočili iz uprave za jedrsko varnost.