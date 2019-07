Družba Nord Stream 2 v tožbo proti Evropski komisiji

Moskva/Bruselj, 26. julija - Družba Nord Stream 2 se je zaradi zaostrenih pravil EU glede plina obrnila na Sodišče EU. V podjetju, prek katerega bo ruski Gazprom upravljal s plinovodom Severni tok 2, so prepričani, da so ukrepi unije diskriminatorni ter očitno pripravljeni in sprejeti z namenom, da se omeji projekt, ki bi Evropo s plinovodom povezal z Rusijo.