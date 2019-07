V Koper letos prispelo že 55.000 ladijskih potnikov

Koper, 28. julija - V Kopru so trenutno na polovici sezone prihodov potniških ladij, ki je ena boljših doslej. Do vključno petka so imeli že 55.000 potnikov, do konca sezone pa bodo predvidoma zabeležili skupno 71 prihodov potniških ladij in več kot 106.000 potnikov. Tako bodo morda uspeli celo preseči leto 2010, ko je z 78 ladjami prispelo 109.000 potnikov.