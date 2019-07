Ameriško gospodarstvo pritisnilo na zavore, rast le 2,1-odstotna

Washington, 26. julija - ZDA so zabeležile občutno upočasnitev gospodarske rasti. Ameriški bruto domači proizvod (BDP) se je namreč v letošnjem drugem četrtletju okrepil le za 2,1 odstotka, potem ko se je v četrtletju pred tem za 3,1 odstotka, so danes objavili v Washingtonu. Ohlajanje je predvsem posledica slabših rezultatov v industrijskem sektorju in padca izvoza.