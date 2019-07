Twitter s četrtletnimi prihodki presegel pričakovanja

New York, 26. julija - Ameriško tehnološko podjetje Twitter, ki stoji za istoimenskim spletnim družbenim omrežjem, je drugo letošnje četrtletje končalo z 841 milijoni dolarjev prihodkov. To je 18 odstotkov več kot pred letom dni in nad pričakovanji analitikov. Večina prihodkov je iz naslova oglaševanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.