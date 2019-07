V Kranju s promocijskimi aktivnostmi za več gostov iz tujine

Kranj, 27. julija - Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj se z različnimi promocijskimi pristopi ves čas trudijo za dvig prepoznavnosti in ugleda mesta. V ta namen so izdelali tudi kratek promocijski film in vzpostavili sodelovanje z blogerji. Letošnje poletje v Kranj vabijo s sloganom Alpski mik, mestni šik.