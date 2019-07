V Vrsarju nadaljujejo iskanje pogrešanega Slovenca

Vrsar, 26. julija - Pred obalo Vrsarja danes nadaljujejo iskanje 47-letnega Slovenca, ki je v četrtek zvečer v bližini avtokampa Valkanela v Varsarju padel z vodnega skuterja in izginil, so danes sporočili iz hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.