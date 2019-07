Po prijetju goljufinje policija išče lastnike več ključev

Koper, 26. julija - Policija je pred časom prijela 43-letnico, ki se je izdajala za nepremičninsko agentko in pri tem zagrešila več kaznivih dejanj goljufije, pretežno pri najemu ali prodaji stanovanj na območju Kopra in Ankarana. Med predmeti, ki so jih zasegli ženski, je tudi večja količina ključev, za katere policija še ni uspela ugotoviti lastništva.