Promet na mejnih prehodih s Hrvaško se že povečuje

Ljubljana, 26. julija - Na slovenskih cestah bo ta konec tedna predvsem zaradi začetka počitnic v delu Nemčije močno povečan promet proti Hrvaški pa tudi na vstopu v Slovenijo. Na mejnih prehodih že nastajajo zastoji, predvsem so obremenjeni prehodi Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje.

Za vstop v Slovenijo vozniki čakajo eno uro na mejnih prehodih Starod, Sečovlje, Dragonja in Gruškovje, za izstop pa eno uro v Gruškovju in pol ure na Obrežju.

Gneča in zastoji pa so tudi na nekaterih cestah. Na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj med počivališčem Studenec in priključkom Unec, potovalni čas se podaljša za 40 do 45 minut.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred zaporo pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, na koncu podravske avtoceste med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Seča-Strunjan in Šmarje-Koper.

Policisti vsem, ki se bodo v teh dneh odpravili na pot, svetujejo, da pred odhodom preverijo veljavnost svojih potovalnih dokumentov. Državljani EU morajo ob prestopu meje s Hrvaško imeti pri sebi veljavno osebno izkaznico ali potno listino, opozarjajo na Policijski upravi Novo mesto.

Priporočajo tudi, da vozniki spremljajo prometne informacije in za prehod meje uporabijo manj obremenjene mejne prehode. Voznikom tudi svetujejo, da so v prometu strpni in upoštevajo cestno prometne predpise, predvsem naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam in ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo.