V parkiranem avtomobilu v Zagrebu izmerili 74 stopinj Celzija

Zagreb, 26. julija - Hrvaški avto klub Maksimir je v avtomobilu, parkiranemu v Zagrebu, v četrtek izmeril kar 74 stopinj Celzija. Voznike so zato pozvali, naj pazijo, kaj sredi vročih poletnih dni puščajo v svojih jeklenih konjičkih, in poskrbijo za čistočo v njih in na njih, saj lahko ekstremne temperature v kombinaciji s prahom in ostanki olja zanetijo ogenj.