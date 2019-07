Zastoji na avtocestah in mejnih prehodih

Ljubljana, 26. julija - Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkom Unec in počivališčem Lom zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za 40 do 45 minut. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Tepanje pa je zastoj pred priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Čakalne dobe so na mejnih prehodih s Hrvaško.