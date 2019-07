Umrl danski družinski terapevt Jesper Juul

Koebenhavn, 26. julija - Znani danski družinski terapevt in avtor številnih knjižnih uspešnic o vzgoji Jesper Juul je umrl po dolgi in hudi bolezni v četrtek na svojem domu v danskem kraju Odder, je danes za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil ustanovitelj in vodja organizacije Familylab Nemčija Mathias Voelchert.