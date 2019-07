Petletno obdobje preživelo le 37,6 odstotka novonastalih podjetij

Ljubljana, 27. julija - Od vseh podjetij, ki so na novo nastala in začela poslovati v letu 2012, jih je po petih letih - torej v letu 2017 - še poslovalo 37,6 odstotka, kažejo ta teden objavljeni podatki državnega statističnega urada. Najvišjo stopnjo preživetja so imela podjetja s področja zdravstva in socialnega varstva.