Študija: Pri političnem odločanju smo ranljivi

Bruselj, 27. julija - Študija o vplivu čustev, vrednot, identitete in razuma na politično prepričanje in odločanje je pokazala, da je razmišljanje posameznika podvrženo okolju informacij, v katerem je ranljiv za dezinformacije. Pri tem čustev ni mogoče ločiti od razuma, njihovo boljše poznavanje pa bi lahko izboljšalo politične odločitve, so študijo povzeli v Bruslju.