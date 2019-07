Zidani Most, 26. julija - Policisti so v četrtek v Zidanem Mostu obravnavali 29-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil 148 kilometrov na uro. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, mu bodo odvzeli vozniško dovoljenje, vložili pa bodo tudi obdolžilni predlog.