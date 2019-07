Ljubljana, 26. julija - Nogometni klub Olimpija bo imel danes ob 17. uri na stadionu Slovana na Kodeljevem medijski termin pred nedeljskim prvenstvenim derbijem z Mariborom, so danes sporočili iz ljubljanskega moštva. Za izjave in pogovore bodo na voljo glavni trener Safet Hadžić in nekateri igralci.