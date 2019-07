Popoldne in zvečer možna krajevna neurja

Ljubljana, 26. julija - Po podatkih Agencije RS za okolje bodo danes popoldne in zvečer ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Neurja bodo najbolj verjetna v vzhodni polovici Slovenije. Danes in v soboto bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev.

Danes bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte. Zlasti v vzhodni polovici države so možna krajevna neurja. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija.

V soboto bo dopoldne sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Soparno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 23, najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 27, drugod od 29 do 35 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še plohe in nevihte.