Mol objavil razpisa za vodenje Vodnikove domačije in Španskih borcev

Ljubljana, 26. julija - Mestna občina Ljubljana (Mol) je na spletni strani objavila razpisa za vodenje Vodnikove domačije in Španskih borcev med 1. januarjem 2020 in 31. decembrom 2024. Med prijavitelji bo za vsako hišo izbrala programskega upravitelja, ki bo izvajal vsebine s področja umetnosti in kulture. Rok za prijavo na oba razpisa je 19. avgust.