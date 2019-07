Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil dogovor o proračunski porabi in javnem dolgu

Washington, 26. julija - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek z 284 glasovi proti 149 potrdil predlog zakona o proračunski porabi v naslednjih dveh letih do 2750 milijard dolarjev in odpravi meje javnega dolga do julija leta 2021. Proti so glasovali večinoma republikanci, ki jih skrbita primanjkljaj in dolg.