Delnice Amazona navzdol zaradi prenizkega četrtletnega dobička

New York, 26. julija - Vlagatelji Wall Streeta so z razočaranjem sprejeli poročilo o poslovanju Amazona v minulem drugem četrtletju, čeprav so prihodki v primerjavi z enakim lanskim narasli za 20 odstotkov na 63,4 milijarde dolarjev. Rast je presegla pričakovanja analitikov, a je razočaral dobiček.