Slovenski rokometaši obstali v četrtfinalu

Vigo, 25. julija - Slovenska rokometna reprezentanca se ni prebila v polfinale moškega svetovnega prvenstva do 21 let v Španiji. Na današnji četrtfinalni tekmi je bila od nje v Vigu boljša Portugalska, ki je zmagala s 26:25 (13:14). Slovenijo v nadaljevanju SP čakata tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta, najprej se bo v soboto pomerila s Tunizijo.