Newyorške borze zaključile z izgubami

New York, 25. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile s padci. Kot poročajo tuje tiskovne agencije je med vlagatelji upanje o obljubah ameriške centralne banke Federal Reserve glede velikega znižanja obrestnih mer upadlo. Na borznem parketu so danes odmevali tudi slabi zaslužki večjih podjetji, med drugim Tesle in letalske družbe American Airlines.