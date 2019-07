Vlada dala soglasje k odpovedi pogodbe med ljubljanskim kliničnim centrom in NIOSB

Ljubljana, 25. julija - Vlada je na dopisni seji dala soglasje k odpovedi pogodbe o zagotavljanju podpornih storitev med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in Nacionalnim inštitutom za otroške srčne bolezni (NIOSB). Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je inštitut v postopku likvidacije in so prenehale potrebe po storitvah.