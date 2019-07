Na bencinski črpalki hodil s prižgano cigareto in polival gorivo

Murska Sobota, 25. julija - Murskosoboški policisti so v sredo okrog 20. ure na območju Lendave aretirali 53-letnega Romuna, ki se je v okolici vozil z ukradenim vozilom italijanskih registrskih številk. Pred tem je v jutranjih urah v Dolgi vasi na javnem mestu kršil javni red in mir, kasneje pa na bencinski črpalki hodil s prižgano cigareto in po tleh polival gorivo.