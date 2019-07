Segrevanje Zemlje v 20. stoletju potrjeno najhitrejše doslej

Pariz, 26. julija - Znanstveniki so v času, ko se Evropa sooča že z drugim vročinskim valom v mesecu dni, objavili analize temperaturnih trendov v zadnjih dveh tisočletjih, ki kažejo, da so svetovne temperature v drugem delu 20. stoletja rasle hitreje kot kadarkoli, in s tem na laž postavil zanikovalce podnebnih sprememb.