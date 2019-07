Tek po planiški letalnici letos še bolj prestižen

Planica, 26. julija - V dolino pod Poncami se 14. septembra sedmič vrača tekaški praznik Red Bull 400. Tek od vznožja do vrha letalnice bratov Gorišek je postal tradicionalen in del družbe tekmovanj pod tem imenom, ki se odvijajo po vsem svetu. Letos je tek v Planici tudi finalno tekmovanje novega izziva štirih lokacij - 4TITUDE, so sporočili prireditelji.