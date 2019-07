Moški v Ljubljani po sporu z delavci poškodoval še policistko

Ljubljana, 25. julija - V Novem polju v Ljubljani se je danes zjutraj vnel spor med občanom, ki naj bi imel pri sebi nož, in delavci, ki so delali na komunalnih vodih. Prišlo je do fizičnega obračuna, v katerem je osumljeni utrpel lahke telesne poškodbe. Ko so ga policisti izsledili, se je upiral in s steklom poškodoval policistko po nogi, so sporočili iz PU Ljubljana.