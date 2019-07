Ljubljanska borza: Največ zanimanja za NLB in Krko

Ljubljana, 25. julija - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,66 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB in Krke. Prve so pridobile tretjino odstotka, druge obstale na izhodišču. Navzgor so šle tudi delnice Cinkarne, pocenile pa delnice Luke, Telekoma in Triglava. Indeks SBI TOP se je oblikoval tik pod gladino.