Mariborska fakulteta testira novo tehnologijo pridelave sladkorne pese

Hoče, 26. julija - V podporo pridelavi sladkorne pese v Sloveniji so na mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede letos testno posejali pridelek v skladu s tehnologijo, ki se že nekaj let uporablja v zahodni Evropi, pri nas pa ni dovoljena. Po zaenkrat zbranih podatkih je izkoristek večji kot pa pri uveljavljeni slovenski pridelavi.