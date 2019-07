Na ocenjevanju v Gornji Radgoni največ točk renskemu rizlingu Vinske kleti Prus

Gornja Radgona, 25. julija - Na letošnjem, že 45. odprtem državnem ocenjevanju vina Vino Slovenija, ki je v Gornji Radgoni potekalo med 15. in 18. julijem, so komisije ocenile 678 vzorcev vin od 209 vinarjev. Najvišja ocena in nova nagrada Stanka Čurina je pripadla Vinski kleti Prus za ledeno vino renski rizling 2016, so danes sporočili s Pomurskega sejma.