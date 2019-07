Velenje se bo ob občinskem prazniku odelo v rumeno in zeleno barvo

Velenje, 27. julija - V počastitev praznovanja 60-letnice odprtja novega velenjskega mestnega središča, ki bo septembra, se bo Velenje odelo v rumeno in zeleno barvo, ki sta tudi barvi občinskega grba. Rumena simbolizira mladost in optimizem, zelena pa kakovostno bivalno okolje in odgovoren odnos do okolja, so sporočili z velenjske občine.