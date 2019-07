V prometni nesreči pri Obrežju trčila štiri vozila

Ljubljana, 25. julija - V prometni nesreči, ki se je zgodila na dolenjski avtocesti pri Obrežju, so bila po prvih podatkih policije udeležena štiri vozila, dva človeka naj bi bila lažje poškodovana. Avtocesta je med priključkom Obrežje in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški še vedno zaprta. Zastoji so tudi na drugih avtocestah.