Naložbeni načrt za Evropo doslej spodbudil za 424 milijard evrov naložb

Bruselj, 25. julija - Naložbeni načrt za Evropo je po zadnjih podatkih spodbudil za 424 milijard evrov naložb v Evropi. Za infrastrukturne projekte in programe financiranja malih in srednje velikih podjetij je bilo v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi) odobrenih za 76,9 milijarde evrov garancij, so sporočili iz Evropske komisije.