V Umagu prijeli roparja slovenskih turistov

Zagreb/Umag, 25. julija - Hrvaški kriminalisti so na območju Umaga prijeli 51-letnega poljskega državljana, ki ga sumijo enajstih kaznivih dejanj tatvine. Med drugim naj bi več slovenskim državljanom odtujil dva avtomobila, štiri kolesa, denarnice, ure, mobitele, prenosnike, fotoaparate in nahrbtnik. Policisti so avtomobila našli in ju vrnili lastnikoma.