V vročih dneh živalim v živalskem vrtu privoščijo tudi hladne priboljške

Ljubljana, 25. julija - V ljubljanskem živalskem vrtu pred poletno vročino živali ščitijo z obilico vode, sence in lahkimi obroki ter hladnimi priboljški. Na visoke temperature so najbolj občutljivi plazilci, dvoživke in žuželke, najmanj občutljive pa so kamele, noji in surikate, ki so prilagojeni na visoke temperature v okolju, so navedli za STA.