Na amsterdamskem letališču kaos zaradi težav z gorivom

Amsterdam, 25. julija - Številni potniki, ki zadnja dva dni letijo preko letališča Schiphol v Amsterdamu, so soočeni z zamudami in odpovedmi letov. Do nevšečnosti prihaja zaradi napake v sistemu dobave goriva. Samo v sredo je bilo v zamudi prek 100 letov, 180 pa jih je bilo odpovedanih. Prizadetih je bilo med 20.000 in 30.000 potnikov.