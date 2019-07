Italija in Španija v finalu vaterpolskega SP

Gwangju, 25. julija - Italija in Španija sta finalistki vaterpolskega svetovnega prvenstva v Gwangjuju. Španci so v polfinalu s 6:5 premagali branilce naslova Hrvate in si ob tem priigrali tudi olimpijsko vozovnico za Tokio 2020, Italijani pa so bili v drugem polfinalu z 12:10 boljši od Madžarske. Za obe reprezentanci bo to že šesti finale SP, ki bo v soboto ob 11.30.