Rolls royce Elizabeth Taylor prodan za pol milijona dolarjev

New York, 8. avgusta - Zeleni rolls royce, ki je bil nekdaj v lasti igralke Elizabeth Taylor, je bil na sredini dražbi avkcijske hiše Guernsey's v New Yorku prodan za 520.000 dolarjev. Identiteta kupca "zelene dive", kot so avtomobil poznali številni igralkini oboževalci, ostaja po pisanju nemške tiskovne agencije dpa neznana.