Na Krku v incidentu lažje poškodovana slovenska državljanka

Zagreb/Krk, 25. julija - Slovenska državljanka je bila lažje poškodovana v sporu z zakonskim parom iz Hrvaške, ki je izbruhnil zaradi hrane za mačke v kraju Draga Bašćanska na otoku Krk, so za STA potrdili na hrvaški policiji. Povedali so, da so sodniku za prekrške zaradi kaljenja reda in miru ovadili vse tri udeležence torkovega verbalnega in fizičnega spopada.