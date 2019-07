Beuc: Papirnata embalaža za živila ni nedolžna

Bruselj, 25. julija - Črnilo in druge kemikalije v papirnatih slamicah, lončkih za kavo in kartonskih škatlah za živila so lahko zelo škodljivi, tudi rakotvorni, je danes opozorila Evropska organizacija za zaščito potrošnikov Beuc. Skladno s tem je Evropsko komisijo pozvala k regulaciji papirnatega pakiranja.