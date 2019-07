Opravljena analiza Arsa po oceni Termita nestrokovna

Moravče, 25. julija - Poročilo Agencije RS za okolje (Arso) po opravljeni analizi tal in vode na območju Drtije, kjer deluje družba Termit, je nestrokovno, so danes ocenili v Termitu. Kritični so predvsem do interpretacije pridobljenih rezultatov, je na novinarski konferenci povedal direktor Termita Anton Serianz.